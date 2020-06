Usa: l'amministrazione Trump afferma che Huawei è controllata dall'esercito cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha stabilito che 20 delle più grandi società cinesi, tra cui Huawei, sono di proprietà o supportate dall’esercito cinese. Ne parla l'emittente "Fox News". L’elenco comprende la società di videosorveglianza Hikvision, China Telecoms, China Mobile e Avic. Questa dichiarazione potrebbe gettare le basi per nuove sanzioni finanziarie statunitensi contro le aziende. Ciò avviene dopo che gli Stati Uniti hanno fatto pressioni su altri paesi, incluso il Regno Unito, per vietare Huawei per motivi di sicurezza nazionale. Secondo la legge degli Stati Uniti, il dipartimento della Difesa è tenuto a monitorare le società “possedute o controllate” dall’Esercito popolare di liberazione della Cina che sono attive negli Stati Uniti. Il Pentagono è stato sotto pressione negli ultimi mesi da parte dei legislatori dei partiti democratici e repubblicani per pubblicare e aggiornare l’elenco.(Nys)