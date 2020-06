Usa: Bolton, non avrei problemi a testimoniare sotto giuramento contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha detto oggi che non avrebbe "alcun timore" di testimoniare sotto giuramento su ciò che afferma di aver visto alla Casa Bianca, nonostante non l'abbia fatto durante l'inchiesta sul possibile impeachment di Donald Trump. Le dichiarazioni sono arrivate durante un'intervista con l'emittente "Abc", dopo che questa settimana è stato pubblicato l'esplosivo memoriale di Bolton "The Room Where it Happened". Nel libro, Bolton sostiene che il presidente Trump ha chiesto aiuto al leader cinese Xi Jinping per vincere la rielezione nel 2020, tra le altre accuse. Bolton non ha testimoniato durante l'inchiesta per l'impeachment della Camera, nonostante in quel momento avesse lasciato intendere di avere una testimonianza schiacciante sul presidente degli Stati Uniti. L'ex funzionario di Trump ha dichiarato di non essere d'accordo con il modo in cui è stata condotta l'inchiesta d'impeachment, aggiungendo che all'epoca non aveva alcun obbligo di testimoniare. "Ho avuto la netta sensazione che il modo in cui si è svolto il processo di impeachment fosse inutilmente di parte e destinato a fallire". (Nys)