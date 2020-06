Commercio: Salmoni-Tomassetti (Municipio XII), chiude mercato Porta Portese, colpa Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'amministrazione 5 stelle probabilmente chiuderà anche lo storico mercato di Porta Portese, non importa che lo stesso sia paragonabile al Portobello road di Londra, il Rastro a Madrid o il Marchés aux Puces di Parigi e che rappresenti un simbolo per la Capitale". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri del Municipio di Roma XII, Alessia Salmoni (lista civica) ed Elio Tomassetti (Pd). Ad annunciare la probabile chiusura è stato, sui social, il rappresentante degli operatori autorizzati "che tanto - sottolineano i consiglieri del Municipio XII - aveva fatto per far riaprire il mercato dopo il lockdown, dovuto alla pandemia da Covid-19. I titolari delle concessioni al fine di rispettare prescrizioni previste hanno pagato a loro spese il servizio di ordine e sicurezza fino alla scorsa domenica, ma oggi sembra non riescano più a farlo, né vogliono farlo in virtù del fatto che ci sono precisi oneri che spettano al Comune di Roma e che settimanalmente vengono disattesi". (segue) (Com)