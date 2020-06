Ue: colloquio Conte-Michel su Next Generation Eu e quadro finanziario pluriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato oggi col presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi: "Ha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi una conversazione in videoconferenza tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Next Generation Eu e il quadro finanziario pluriennale (2021-2027) sono stati al centro dei colloqui, in vista del Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio".(Com)