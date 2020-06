Bolivia: corruzione, magistratura conferma esistenza sovrapprezzo su acquisto respiratori meccanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Paz, 24 giu - La magistratura della Bolivia ha confermato oggi che le autorità del paese hanno pagato un sovrapprezzo nell'acquisto di 170 respiratori meccanici a un'azienda spagnola lo scorso mese di maggio. Lo ha affermato il pubblico ministero che conduce le indagini, Omar Mejillones, in una conferenza stampa. Secondo la ricostruzione effettuata dalla magistratura, i respiratori sono stati pagati all'azienda Gpa una cifra di 6600 euro per unità mentre il ministero della Salute ha presentato fatture per 28.080 dollari per ognuna delle macchine. Mejillones, secondo il quale l'inchiesta "è conclusa ad un 90 per cento", ha spiegato che l'aumento del prezzo era stato giustificato attraverso lo "smantellamento" della strumentazione in più parti a ognuna delle quali veniva assegnato un prezzo maggiorato. "Ancora non abbiamo potuto ricostruire quanto si ripartiva ognuno degli indagati ma risulta evidente che il procedimento d'acquisto dei 170 respiratori è assolutamente irregolare". Il coinvolgimento dell'ex ministro della Salute Marcelo Navajas, secondo il pm risulta dimostrata dal fatto che ha permesso il pagamento anticipato di 250 mila dollari di caparra prima ancora di aver avviato il tramite di acquisto". (segue) (Bua)