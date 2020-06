Usa-Polonia: Duda a Trump, errore ritirare le truppe dall'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, in visita negli Stati Uniti, ha chiesto al presidente Donald Trump di non ritirare le truppe dalla Germania. "Non credo che siamo mai stati così vicini alla Polonia come in questo momento", ha detto Trump. Ne parla l'emittente "Cnn". Trump ha iniziato la sua conferenza stampa con il presidente polacco Duda nel Rose Garden della Casa Bianca attaccando, senza fare nomi, i membri della Nato che ha definito "delinquenti" perché non pagano la loro quota di spesa comune. Per Trump il presidente Duda ha fatto un "lavoro incredibile" con la Polonia, e ha aggiunto che crede che "avrà molto successo alle prossime elezioni". Duda oggi è diventato il primo capo di Stato straniero a visitare la Casa Bianca dall’inizio della pandemia di coronavirus. La riunione fra Donald Trump e Duda è stata l’occasione per discutere dell’ulteriore rafforzamento del contingente militare statunitense in Polonia, tema di particolare rilievo viste anche le tensioni fra gli Usa e la Germania delle ultime settimane. Questo è il quinto incontro di Duda con Trump. Il presidente polacco ha dichiarato che lui e il segretario della Nato, il generale Stoltenberg, ritengono che sia un errore ritirare le truppe statunitensi dall'Europa. Trump ha deciso di ritirare dalle basi tedesche circa 9.500 militari, una riduzione consistente rispetto agli attuali 34 mila effettivi dispiegati in Germania. Le autorità di Varsavia, che chiedono da tempo di poter ospitare una nuova struttura Usa sul proprio territorio, il cosiddetto “Fort Trump”, accoglierebbero volentieri le truppe statunitensi che lascerebbero il paese vicino. Trump ha detto che alcune delle truppe ritirate dalla Germania saranno effettivamente inviate in Polonia, mentre altre saranno restituite agli Stati Uniti.(Nys)