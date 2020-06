Coronavirus: Oms "La pandemia in America Latina non ha ancora raggiunto il picco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore delle operazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Michael Ryan, ha ribadito oggi che la pandemia di coronavirus in America Latina non ha ancora raggiunto il picco dei contagi. "Definirei la situazione in America Latina come ancora in evoluzione, dal momento che la pandemia non ha raggiunto ancora il suo apice", ha affermato Ryan, sottolineando che "questa circostanza dovrebbe tradursi in un aumento sostenuto di casi e in un aumento costante delle morti prossime settimane". Secondo i dati più recenti dell'Oms, tra il 16 e il 23 giugno c'è stato un aumento del 15 per cento di nuovi casi e del 10 per cento di decessi nel continente americano. Per il resto del mondo l'aumento è stato del 13 per cento per i nuovi casi e dell'8 per cento di decessi. Per il Brasile, paese maggiormente colpito della regione e al secondo posto mondiale per contati e morti, l'aumento è stato del 25 per cento nel numero di nuovi casi e del 17 per il numero di morti. (segue) (Brp)