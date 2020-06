Coronavirus: Oms "La pandemia in America Latina non ha ancora raggiunto il picco" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle possibili previsioni sul raggiungimento del picco della pandemia in Brasile, Ryan ha sostenuto che questo è difficile da prevedere e che "altezza e durata dipendono dalle misure di contenimento della diffusione del virus adottate dai governi e dalla risposta della società. "Il virus non agisce da solo. Il virus sfrutta i sistemi sanitari deboli e la cattiva gestione. Il virus sfrutta la mancanza di istruzione, la mancanza di responsabilizzazione della comunità. Queste sono le cose che dobbiamo affrontare", ha sottolineato Ryan. "Questa è la realtà di questa pandemia. Non ci sono risposte magiche, non ci sono incantesimi qui. Non possiamo usare la divinazione per porre fine a questo. Dobbiamo agire a tutti i livelli, dobbiamo usare le risorse a nostra disposizione", ha dichiarato. (Brp)