Brasile: fuochi d'artificio contro Corte suprema, scarcerata Sara Giromini (4)

- Lo scorso 30 maggio, Sara Winter, aveva guidato una manifestazione con riferimenti a gruppi neonazisti e suprematisti bianchi americani sulla spianata dei ministeri a Brasilia. In un video registrato davanti all'ingresso della Corte suprema, la donna aveva esortato i manifestanti ad accamparsi davanti alla casa del giudice Alexandre de Moraes. "Sappiamo dove abita Alexandre de Moraes, andremo a campeggiare là fuori", disse. Dopo la diffusione di quel video in effetti ci su un atto do protesta davanti all'edificio in cui vive il giudice, a San Paolo, e due persone furono arrestate per crimini di disobbedienza, mancato rispetto delle misure sanitarie preventive e istigazione al crimine. (segue) (Brp)