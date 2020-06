Cinema: Anica, Rutelli non si è mai occupato diffusione film in cinema o arene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'ANICA, Francesco Rutelli, "ha dato mandato ai propri legali di perseguire in ogni sede giudiziaria ciascuna persona che abbia associato il suo nome a una impossibile azione per disporre o meno la diffusione di film, in cinema o arene, a pagamento o gratuite". Lo si legge in una nota di Anica. "Impossibile, perché Rutelli -continua la nota- non si è mai occupato in nessuna circostanza, nè può, ne' vuole occuparsi di tali attività, come è ben noto a chi conosca le competenze del presidente dell'Anica. Nonostante precedenti formali diffide -conclude la nota-, è in atto una deliberata e diffamatoria azione in particolare su alcuni social network, i cui promotori ed attori verranno inflessibilmente individuati e perseguiti".(Com)