Decreto Rilancio: Gelmini, FI non voterà a scatola chiusa nuovo sforamento

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo in commissione Bilancio a Montecitorio, durante l'audizione del ministro Gualtieri, ha affermato: "Il Paese ha già vissuto la stagione degli esperti, delle task force, delle kermesse come quelle di Villa Pamphilj: speriamo che con la presenza di oggi del ministro in commissione Bilancio questa stagione sia definitivamente chiusa. Deve tornare - ha aggiunto - la centralità del Parlamento, a partire proprio dal decreto Rilancio che stiamo esaminando: il confronto non può essere solo formale, anche perché i provvedimenti fino ad ora varati sono stati resi possibili dal voto delle opposizioni sugli scostamenti di bilancio. E a questo proposito voglio ribadire che Forza Italia non voterà un terzo scostamento a scatola chiusa". (segue) (Rin)