Brasile: fuochi d'artificio contro Corte suprema, scarcerata Sara Giromini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Gruppo 300 dal Brasile", che si definisce come "militanza organizzata di destra" è stato anche il movimento responsabile di un presidio di protesta permanente allestito con diverse tende, nei pressi della spianata dei ministeri a Brasilia all'inizio di maggio e smobilitato lo scorso fine settimana. In un'intervista con l'edizione Brasiliana della "BBC", Sara Winter ha riconosciuto che alcuni degli attivisti del Gruppo 300 del Brasile sono in possesso di armi da fuoco. "Nel nostro gruppo ci sono membri che sono Cac (acronimo per Collezionatore, tiratore e caciatore) e altri che hanno armi debitamente registrate con gli organismi competenti. Queste armi sono per la protezione dei membri del campo stesso e non hanno nulla a che fare con la nostra militanza", dichiarò al momento. Tuttavia l'ordine di sgombero eseguito su disposizione della procura federale della capitale Brasilia i militanti furono identificati come "milizia armata", proibita dalla Costituzione. (segue) (Brp)