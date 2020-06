Brasile: dipendenti Banca mondiale chiedono sospensione nomina di Weintraub (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera inviata al Comitato Etico, i funzionari della banca hanno dichiarato di essere preoccupati per le dichiarazioni offensive effettuate negli ultimi mesi da Weintraub rispetto a cinesi e minoranze. I funzionari della banca citano la pubblicazione dell'ex ministro in cui usava un personaggio dei cartoni animati per deridere la Cine, incolpando il governo cinese della diffusione del coronavirus. L'associazione dei funzionari della banca menziona anche che la Corte suprema del Brasile (Supremo tribunale federal, Stf) ha avviato contro Weintraub un'indagine per razzismo, e una per ingiuria avendo suggerito nel corso di un consiglio dei ministri registrato che i membri della Corte suprema fossero arrestati. Weintraub è anche indagato nell'ambito del processo per la diffusione illecita di notizie false (fake news). (segue) (Brp)