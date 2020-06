Brasile: dipendenti Banca mondiale chiedono sospensione nomina di Weintraub (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo i dipendenti della Bm affermano di essere consapevoli che la scelta delle persone che occupano la posizione è esclusivamente del Brasile, ma che devono assicurarsi che i membri del consiglio seguano codici di condotta che richiedono "alti livelli di integrità ed etica" sia dal punto di vista personale che professionale. I funzionari della banca sperano che il comitato etico terrà conto dei fatti citati per sospendere la nomina di Weintraub fino a quando non saranno analizzate le condotte contro l'etica della banca e fino a che Weintraub non manifesti consapevolezza rispetto al fatto che gli atteggiamenti di cui è accusato "sono totalmente inaccettabili" presso la Banca mondiale. (segue) (Brp)