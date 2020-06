Usa: proposta all'Onu per estendere l'embargo sulle armi all'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Kelly Craft, e il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran e il consulente politico senior presso il Segretario di Stato, Brian Hook, hanno informato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su una proposta di risoluzione per estendere l'embargo sulle armi all'Iran. Lo fa sapere il dipartimento di Stato Usa in una nota. Le restrizioni alle armi convenzionali ai sensi della risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite scadranno il 18 ottobre. Il rappresentante speciale Hook ha osservato che il Consiglio di sicurezza dovrebbe essere unito nella sua preoccupazione per i trasferimenti di armi iraniane, e che ha mantenuto le restrizioni sulle armi all'Iran dal 2007. Hook ha anche aggiornato i membri del Consiglio di sicurezza sull'intera gamma delle attività ostili dell'Iran, compreso l'attacco diretto del settembre 2019 all'Arabia Saudita. "Dato che l'Iran non ha rispettato le attuali restrizioni né ha dimostrato un cambiamento nel suo comportamento minaccioso", si legge nella nota, "il rappresentante speciale Hook e l'ambasciatore Craft hanno chiesto ai membri del Consiglio di sicurezza di estendere l'embargo sulle armi".(Nys)