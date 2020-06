Uruguay: annunciata nuova emissione di bond con scadenza 2040 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay aveva annunciato a marzo di aver fatto richiesta di crediti per circa 2,5 miliardi di dollari ad organismi finanziari multilaterali per affrontare l'impatto sull'economia della pandemia del nuovo coronavirus. "Abbiamo fatto richiesta di un anticipo sui tempi in relazione agli esborsi sulle linee di credito già accordate e abbiamo chiesto alcuni prestiti addizionali", aveva dichiarato il ministro dell'Economia, Azucena Arbeleche, in un'intervista. "Questo significa che nelle prossime settimane riceveremo 1,5 miliardi da alcune linee di credito speciali per l'emergenza coronavirus ma anche da prestiti tradizionali per finanziare il bilancio", ha chiarito il ministro. Il restante miliardo di dollari proviene invece dal "rafforzamento di linee di finanziamento precauzionale" con organismi come la Banca mondiale, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca per lo sviluppo dell'America Latina (Caf) e il Fondo finanziario per lo sviluppo dei paesi del bacino del Plata (Fonplata)". (segue) (Abu)