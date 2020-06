Ambiente: La Russa (Aci Milano), studio Regione e Università conferma che blocchi del traffico non fermano polveri sottili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole dell'assessore Cattaneo e del professor Signorelli non fanno altro che confermare quanto sosteniamo da tempo: i blocchi del traffico incidono in maniera molto limitata sul contrasto alle polveri sottili". Lo dice Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, commentando le dichiarazioni dell'assessore regionale all'Ambiente, Raffaele Cattaneo, e del professor Carlo Signorelli, docente universitario di Igiene e Sanità che, dati alla mano, hanno evidenziato come a Milano e in Lombardia durante il lockdown, la scarsissima circolazione degli automezzi non abbia prodotto risultati significativi in termini di contenimento degli inquinanti."Sempre in linea con le nostre tesi - ha aggiunto Geronimo La Russa - Cattaneo e Signorelli dicono che l'obiettivo va focalizzato sugli impianti di riscaldamento obsoleti, settore in cui è necessario produrre sforzi più concreti e importanti"(Com)