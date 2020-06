© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Incredibile, accanirsi così contro un onesto lavoratore... Non hanno criminali veri da perseguire in Procura a Lodi?”. Lo dice in una nota il leader della Lega Matteo Salvini commentando la decisione della Procura che ha fatto appello contro la decisione di assolvere l’oste Mario Cattaneo che reagì a un tentativo di furto (la notte del 10 marzo 2017) provocando la morte di un malvivente. (Com)