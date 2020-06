Pd: incontro con Zingaretti, membri governo, sindaci e segretari regionali sul Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto nel pomeriggio il primo degli incontri in videoconferenza del Partito democratico con i territori, dedicato al Nord del Paese, con il segretario Nicola Zingaretti, i segretari regionali, i sindaci, i membri di governo, gli eletti negli enti locali, il gruppo dirigente per avviare un percorso di ascolto e di proposta politica, culturale, economica e sociale che parta dal protagonismo di chi vive l’esperienza sui territori. Dopo la pandemia inizia un percorso per il Pd che ha davanti la grande questione di come organizzare un’idea del Paese, di quale progetto per l’Italia costruire sui temi della crescita, del lavoro, dello sviluppo, dell’innovazione tecnologica facendo emergere dal territorio le ambizioni. Perché se il Nord riparte l’Italia è più forte. Al primo incontro di oggi ne seguiranno altri due la prossima settimana dedicati al centro e al mezzogiorno. Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd. (Com)