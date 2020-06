© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con immenso dolore apprendo dell'incidente avvenuto ad Albizzate". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia del crollo del tetto di una palazzina in provincia di Varese. "Esprimo il mio dolore - ha concluso Fontana - e quello di tutti i lombardi unendomi in preghiera". (Com)