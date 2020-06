Lavoro: Tridico (Inps), pagati oltre 5,8 milioni di Cig, restano fuori 150 mila beneficiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 22 di giugno "abbiamo pagato più di 5,8 milioni di prestazioni di Cassa integrazione. Al controllo dell'Inps di domande di giugno rimangono fuori 150 mila beneficiari", lo ha spiegato il presidente del'Inps Pasquale Tridico fuori da palazzo Chigi dopo essere stato ricevuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Le potenziali domande che riguardano ad esempio Cassa integrazione dei fondi bilaterali, del Fondo artigiano, delle plurilocalizzate, non sono Casse che controlla l'Istituto il tutto il suo processo. Sono diversi attori che intervengono", ha aggiunto. "Non le gestiamo tutte noi interamente" e dunque l'Inps non sa dire la situazione dei pagamenti di questa tipologia di Casse. (Rin)