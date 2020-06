Uruguay: annunciata nuova emissione di bond con scadenza 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia dell'Uruguay ha annunciato oggi una nuova emissione di bond con scadenza al 2040 in pesos uruguaiani e con valore indicizzato all'inflazione. Parallelamente è stata annunciata anche la riapertura dell'emissione con scadenza al 2031 e un'offerta di riacquisto di emissioni globali con scadenze a 2027,2028 e 2030. Le banche intermediarie, si legge nella nota del ministero, sono Citigroup, Hsbc e Itaù, mentre verrà presentata una domanda per elencare le obbligazioni sulla borsa del Lussemburgo e sul Mercato Euro MTF della borsa del Lussemburgo. Il governo di Luis Lacalle Pou ha stimato in 4,6 miliardi di dollari circa le necessità di finanziamento del paese per il 2020 nell'ultimo rapporto trimestrale sul debito, e in 3,75 miliardi di dollari l'emissione complessiva di titoli. Il resto del finanziamento proviene da crediti internazionali di istituzioni multilaterali e dalle stesse riserve della Banca centrale. (segue) (Abu)