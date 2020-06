Roma: Assemblea capitolina convocata online per martedì, il M5s boccia l'ordine dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea dei presidenti dei gruppi del consiglio comunale capitolino ha fissato le prossime sedute per martedì in videoconferenza, giovedì e venerdì in Aula Giulio Cesare (chiusa comunque a pubblico e giornalisti). L'ordine dei lavori prevede il voto sul rendiconto 2019 (che deve essere approvato proprio entro martedì) e sulla delibera sulle occupazioni di suolo pubblico. L'ordine dei lavori approvato dal presidente Marcello De Vito e da tutte le opposizioni è stato invece bocciato dal capogruppo del M5s Giuliano Pacetti. Per questa ragione - secondo quanto previsto dal regolamento dell'Assemblea capitolina - l'ordine dei lavori dovrà essere approvato a inizio seduta.(Rer)