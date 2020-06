Commercio: Salmoni-Tomassetti (Municipio XII), chiude mercato Porta Portese, colpa Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In pratica - aggiungono Salmoni e Tomassetti -, anziché adempiere alle prescrizioni normative per garantire sicurezza e controllo durante le ore di mercato, il Comune ha delegato tutto allo sforzo, economico e fisico, degli operatoti che hanno fatto di tutto per le prima tre domeniche. C'è poi da sottolineare che il mercato di Porta Portese si compone di operatori 'regolari, censiti' e 'abusivi' ma l'amministrazione 5 stelle in quattro anni non ha fatto niente per sistemare la situazione: zero assoluto. Tra le tante 'passeggiate' della sindaca Raggi e del presidente Coia perché nessuna a Porta Portese? Più facile prendersela con i regolari che pagano le tasse, trasferire posteggi nei vari municipi e poi gloriarsene sui social, come ha fatto oggi la Raggi. I trasferimenti di cui parla la sindaca - continuano i consiglieri - sono impraticabili per gli operatori, non sono commercialmente validi e sono stati assegnati a sorteggio senza concedere agli aventi diritto la possibilità di partecipare al processo amministrativo. E ancora, la Raggi, sempre oggi e sempre su Facebook, ha annunciato la possibilità per gli operatori di esercitare il commercio sulle aree pubbliche tutto il giorno, anche la sera per trovare 'luoghi di aggregazione' , per 'ritrovarsi'. La sindaca di Roma, non sa che alcune concessioni sono vicino a discariche, in posti isolati: è lì che prevede di far aggregare la gente, di farla ritrovare?", concludono Salmoni e Tomassetti. (Com)