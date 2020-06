Brasile: coronavirus, recessione e debito pubblico saranno peggiori di quanto valutato in precedenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al Tesoro del Brasile, Mansueto Almeida, ha informato che la recessione economica e le prospettive di crescita del debito pubblico del Brasile quest'anno stanno peggiorando rispetto a quanto precedentemente previsioni del governo, paventando l'adozione di più stringenti misure di austerità il prossimo anno. Almeida ha affermato che il deficit primario del settore pubblico quest'anno, esclusi i pagamenti di interessi, potrebbe raggiungere gli 800 miliardi di reais (150 miliardi di euro), ovvero oltre l'11 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), mentre il Pil dovrebbe registrare una contrazione del 6-7 per cento. Secondo il sottosegretario al Tesoro, in tali circostanze il disavanzo nominale del settore pubblico, che comprende il pagamento degli interessi, potrebbe raggiungere il 17 per cento del Pil. (segue) (Brp)