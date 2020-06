© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEWebinar organizzato dal Consiglio regionale a tema "Scuola e lavoro: l'apprendistato di primo livello". L'apertura dei lavori è a cura della consigliera Barbara Mazzali, presidente del Comitato paritetico, mentre le conclusioni, intorno alle 18.45, saranno tratte dal vice presidente Marco Degli Angeli. Intervengono i consiglieri Gabriele Barucco e Angelo Orsenigo, Simona Comi del Dipartimento di Scienze economico aziendali dell'Università di Milano Bicocca e Melania Rizzoli, assessore regionale all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro.Diretta video sul sito del Consiglio regionale (ore 17.00VARIEWebinar organizzato da Cisl Lombardia "Nuove alleanze per un Welfare che cambia. Dal 4° Rapporto sul Secondo Welfare alle sfide poste dall'emergenza Covid-19". Intervengono tra gli altri Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia e Silvia Piani, assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di Regione Lombardia.Streaming sul sito di Cisl Lombardia (ore 10.00 - 12.30)Diretta streaming con Romani Prodi e Giorgio Trojsi, direttore generale di Vidas, per parlare di terzo settore e idee per il post emergenza.Canali Facebook e Youtube di Vidas (ore 10.00)Webinar organizzato dall'Università Milano Bicocca "Classe dirigente e formazione per la Pubblica Amministrazione". Intervengono tra gli altri Alfredo Marra, delegato della Rettrice dell'Università di Milano-Bicocca per la Semplificazione amministrativa; Stefano Parisi, Stefano Lucchini, chief institutional affairs and external communication del Gruppo Intesa Sanpaolo; Francois Lafarge, senior lecturer at École nationale d'administration; Stefano Battini, presidente Scuola nazionale dell'amministrazione e Paolo Panerai, ceo Class Editori Spa.Streaming previa registrazione (ore 15.00)Manifestazione del comitato "Priorità alla scuola", per chiedere un cospicuo piano di investimenti affinché le scuole possano riaprire non uguali ma migliori di prima.Piazza della Scala (ore 18.00) (Rem)