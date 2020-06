Sicurezza: De Corato, grazie a Dda di Reggio Calabria, mai abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, ha commentato l'operazione della DDA di Reggio Calabria che oggi ha portato all'arresto di 21 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti e detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. "L' operazione della DDA di Reggio Calabria e l'arresto di un giovane importante esponente della 'ndrangheta a Milano - ha affermato De Corato - rappresentano un forte segnale da parte dello Stato e, al tempo stesso, testimoniano la preoccupante presenza di importanti famiglie legate alla criminalità organizzata nel capoluogo lombardo. Voglio ringraziare la Direzione Distrettuale Antimafia e tutti gli agenti che hanno lavorato incessantemente per arrivare a questo risultato. Mai abbassare la guardia - ha concluso - e proseguire nel lavoro di bonifica del territorio, contro una criminalità che oggi rappresenta sempre più un cancro per il nostro Paese". (Com)