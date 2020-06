Decreto Rilancio: Gualtieri, riapertura economia sta già dando effetti tangibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo errato esagerare in chiave pessimistica" sulle previsioni per l'economia italiana come quella del Fondo monetario internazionale "perché la riapertura dell'economia sta già producendo effetti tangibili". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Bilancio della Camera sul decreto Rilancio. "Riprendono i consumi elettrici, la produzione industriale ed il traffico stradale e ferroviario", ha aggiunto. (Rin)