Lombardia: Fontana e Gallera a sindacati, su sanità collaboriamo insieme

- "Riteniamo che il sindacato in questo Paese e in questa Regione abbia una rappresentanza forte e con cui ci siamo sempre confrontati anche perché spesso ci hanno presentato istanze utili per rendere ancora più efficaci i nostri provvedimenti. Noi abbiamo iniziato un percorso di approfondimento e valutazione della legge 23. In tale contesto abbiamo deciso di aprire anche un tavolo di con i sindacati per ricevere i loro contributi". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera, al termine dell'incontro con i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Elena Lattuada, Ugo Duci e Danilo Margaritella. "Teniamo conto - ha ricordato Gallera - che abbiamo fatto una riforma, nel 2015, in un contesto in cui non erano previste risorse adeguate per la sanità né la possibilità di assumere; oggi invece il contesto è diverso: 3 miliardi in più sul fondo sanitario, più possibilità di assumere, un investimento da parte dello Stato su questo comparto e quindi ci sarà la possibilità di valorizzare in maniera concreta la medicina del territorio."Chiediamo al Governo - continuano Fontana e Gallera - di aumentare le borse di studio: nel 2017 ce n'erano 100 per i medici di medicina generale; nel 2018 siamo arrivati a 380, l'anno scorso a 350. Oggi ne sono previste 130 per Regione Lombardia, una inversione di tendenza preoccupante". (segue) (Com)