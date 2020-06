Lombardia: Fontana e Gallera a sindacati, su sanità collaboriamo insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già parlato con il ministro Speranza - dicono ancora - perché per fare la medicina di quartiere abbiamo bisogno anzitutto dei medici: sono molti di più quelli che vanno in pensione rispetto a quelli che entrano nel sistema. Abbiamo bisogno di rendere più appetibile questa professione, non è accettabile che una borsa di studio per un MMG sia di 800 euro e per uno specializzando ospedaliero di 1.800 euro". "Abbiamo bisogno di sburocratizzare la professione - aggiungono - superando le regole che il Governo centrale ha dato nell'ottica del contenimento della spesa. Queste regole devono essere cambiate se davvero si vuole che il medico sia il reale primo punto di riferimento per il territorio". "Noi siamo impegnati in questo - concludono - e ci sembra di trovare nel ministro e nel ministero un'attenzione nuova. Siamo convinti che si riesca a lavorare bene insieme, con il prezioso contributo delle organizzazioni sindacali che si sono dette pronte a collaborare". (Com)