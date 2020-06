Cultura: Sala incontra i lavoratori dello spettacolo, Franceschini venga a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franceschini venga a Milano, per affrontare la questione dei lavoratori dello spettacolo. L’invito viene dal sindaco Giuseppe Sala, che questa sera ha partecipato all’assemblea del Coordinamento Spettacolo Lombardia alla Triennale. “Quello che chiedono non sono solo tutele, ma di avere adesso un reddito di continuità per andare avanti. Dato che loro spesso rappresentano anche le piccole realtà, chiedono un’attenzione precisa e di poter discutere di come si tornerà alla normalità. E questo è il tema fondamentale, perché bisogna arrivare a una normalità che non sarà quella di prima, ma che dovrà essere una normalità che comunque permetta a loro di lavorare e ai cittadini di godere della loro arte”, ha spiegato Sala, denunciando che oggi “le regole ancora non sono chiare” e ribadendo che la sua “idea di tornare a una vita attiva fuori dalle case serve non solo a bar e ristoranti, ma anche a tante altre categorie, tra cui quella dello spettacolo”. (segue) (Rem)