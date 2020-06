Cultura: Sala incontra i lavoratori dello spettacolo, Franceschini venga a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco, insieme all’assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno, ha accettato di farsi portavoce delle istanze di questi lavoratori, proponendo “la Lombardia come grande area test” per la ripresa del settore. “È evidente che ci sono alcune questioni che stanno nelle nostre leve e che possiamo risolvere noi e poi ci sono una serie di cose - e non lo dico per scaricare le responsabilità - che se non interviene il governo, non possono accadere. Franceschini va richiamato a Milano, ma dopo avergli dato un’agenda delle questioni sui cui vogliamo discutere. È necessario lavorare sul breve periodo e poi c’è una visione di lungo termine su cui bisogna alzare il profilo dell’ambizione. È giusto provare dalla Lombardia e vedere se si può usare come area test”, ha detto Sala. “Vorrei una piattaforma di richieste - ha proseguito - in cui ci mettiamo insieme e richiamiamo Franceschini a Milano. Se non saremo rapidi, i fondi e l’impegno vanno altrove. Se Franceschini non è venuto prima, deve venire”. (Rem)