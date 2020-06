Francia: Louvre ha perso 40 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il museo parigino del Louvre, che riaprirà le porte il 6 luglio prossimo, ha perso 40 milioni di euro dall'inizio della quarantena imposta a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il direttore della struttura, Jean-Luc Martinez. "Attraverseremo tre anni di frequentazione minore", ha detto il dirigente. Il direttore ha spiegato che il museo ha perso l'80 per cento del suo pubblico. "Il 75 per cento dei nostri visitatori è di origine straniera", ha spiegato Martinez. "Avremo al massimo il 20-30 per cento delle nostre frequentazioni estive (rispetto alla scorsa estate)", con un numero compreso tra i 4 mila e 10 mila visitatori al giorno, aggiunge. La dirigenza del Louvre collabora con il ministero della Cultura di Parigi a un "piano di trasformazione" al quale si aggiungerà "una domanda di aiuto finanziario" dello Stato", ha detto il direttore. "Dobbiamo essere pronti nel 2023-2024 e preparare i Giochi olimpici. Aprire più ore, più sale, è la scommessa del 2024", ha sottolineato Martinez.(Frp)