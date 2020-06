Pomezia: Comune, progetto restauro giardini Petrucci vince bando regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Pomezia ha partecipato con successo al bando della Regione Lazio per la valorizzazione di dimore e giardini storici, classificandosi al gradino più alto del podio. "Il progetto di restauro dei giardini Petrucci -si legge in una nota del comune di Pomezia-, per un importo complessivo di circa 300mila euro, di cui 50mila ottenuti come contributo regionale e i restanti finanziati dal Comune, vuole recuperare la bellezza del giardino all’italiana, inserendo elementi di innovazione tecnologica. Dalle aree con wi-fi libero alla sostituzione degli arredi esistenti, dall’installazione di un impianto di videosorveglianza, alla realizzazione di un sistema di infografica orientativa (wayfinding) e al rifacimento dei percorsi pedonali accessibili anche da persone con ridotta capacità motoria o visiva". Il progetto "che abbiamo messo a punto –ha spiegato nella nota l’assessore Giovanni Mattias– punta a recuperare l'impianto originario del giardino rendendolo sostenibile. Tra le novità, l’installazione di un impianto di illuminazione ad elevato risparmio energetico e di un impianto di micro-irrigazione smart che regola automaticamente la quantità di acqua impiegata”. Il risultato raggiunto "è il segno tangibile – ha aggiunto il sindaco Adriano Zuccalà – della bontà del nostro progetto. Riqualificare i giardini Petrucci significa valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del nostro territorio aumentando il valore culturale del centro cittadino. Recuperiamo il paesaggio come eredità storica, ma al tempo stesso lo adeguiamo alle nuove tecnologie, rendendolo un vero e proprio giardino smart”. (Com)