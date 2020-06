Terrorismo: Usa offrono ricompensa fino a 10 milioni di dollari per nuovo leader Stato Islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aumentato fino a 10 milioni di dollari il programma di ricompense per informazioni che portino all'identificazione o alla localizzazione del nuovo leader dello Stato islamico (Is), Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahma al-Mawla. La cifra, spiega in un comunicato il dipartimento, rappresenta il doppio della precedente ricompensa di 5 milioni di dollari annunciata ad agosto 2019. Al-Mawla - noto anche come Hajji Abdallah e Abu-'Umar al-Turkmani - è subentrato ad Abu Bakr al-Baghdadi come leader dell'Is in seguito alla morte di al Baghdadi durante un'operazione militare statunitense nell'ottobre 2019. L'uomo ha contribuito a guidare il rapimento, il massacro e il traffico di membri di gruppi minoritari religiosi yazidi nel nord-ovest dell'Iraq, e sovrintende alle operazioni globali del gruppo. Nato a Mosul, in Iraq, nel 1976, prima di entrare nell'Is al-Mawla era uno studioso religioso integrato ad al-Qaida in Iraq. Il 18 marzo 2020, gli Stati Uniti lo hanno dichiarato “terrorista globale”.(Com)