Cultura: Sala incontra i lavoratori dello spettacolo, Franceschini venga a Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore Del Corno ha promesso ai lavoratori che verrà convocata una commissione consiliare Cultura sul tema “forse il 26 giugno o il 3 luglio” e ha offerto loro la disponibilità di un teatro convenzionato con il Comune per un festival promosso dal Comitato per sostenere “i colleghi che non possono tornare sul palcoscenico”. Gli organizzatori hanno chiesto in questo senso anche l’impegno dei direttori dei teatri milanesi, presenti all’assemblea: vogliono gli spazi dei teatri per ospitare il festival nella stagione invernale e anche per tenere le loro assemblee, inoltre chiedono che il comunicato dei lavoratori venga letto primo o dopo ogni spettacolo. (Rem)