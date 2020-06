© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad Albizzate, in provincia di Varese, una tragedia immane, che ci lascia increduli e attoniti. Un tetto crolla ed una madre con i suoi due bambini perdono inspiegabilmente la vita. Silenzio e preghiera per questi angeli". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)