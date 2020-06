Roma: Lega, su sgombero campi nomadi Raggi e Zingaretti se ne lavano le mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi si chiede ''perché Virginia Raggi ha snobbato la richiesta di sgombero dell'Asl Rm 2 del campo rom di Castel Romano? Nicola Zingaretti tace come il sindaco di Roma, invece di chiedere alle altre Asl di predisporre un monitoraggio su tutti gli insediamenti regolari, tollerati e abusivi nella Capitale e nel Lazio? Purtroppo sia il Pd che il M5s non si assumono la responsabilità di sradicare un'illegalità diffusa. Serve subito la ruspa - conclude-, preferiamo la concretezza a chi si lava le mani''. (Com)