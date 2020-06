Egitto: al Sisi tiene incontro di alto livello, focus su diga Gerd e Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al progetto Gerd, al Sisi ha chiesto di proseguire gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di ripristinare lo stato nazionale libico e le sue istituzioni al fine di ripristinare la sicurezza, la stabilità e il mantenimento delle risorse del popolo libico, nonché di preservare la sicurezza nazionale egiziana. Il capo dello Stato ha quindi confermato la posizione egiziana che chiede di dichiarare un cessate il fuoco e di stabilire garanzie per garantire un cessate il fuoco permanente, smantellare le milizie e cacciare i mercenari dal conflitto in modo da aprire la strada a colloqui politici per raggiungere un accordo politico. (Cae)