Serbia: spoglio del 68 per cento dei seggi, Sns in testa con 61,24 per cento preferenze

- Il Partito progressista serbo (Sns) è in testa alle preferenze degli elettori in Serbia con il 61,24 per cento dei voti: è il risultato parziale ottenuto dallo spoglio del 68 per cento delle schede elettorali da parte della Commissione elettorale centrale (Rik). I risultati preliminari si allineano così agli exit poll della serata di ieri, emessi a urne chiuse, che parlavano di una vittoria del partito di Aleksandar Vucic con il 62,69 per cento dei voti. Sempre secondo i risultati preliminari, il Partito socialista serbo (Sps) di Ivica Dacic ha ottenuto il 10,43 per cento mentre Spas di Aleksandar Sapic ha ottenuto il 3,73 per cento delle preferenze. Le tre forze politiche sono le uniche che, fino ad ora, che superano la soglia di sbarramento del 3 per cento. Secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale centrale, i risultati definitivi saranno comunicati entro le 20 della giornata di giovedì. Secondo le proiezioni preliminari i progressisti ottengono 189 seggi in parlamento, i socialisti ottengono invece 32 seggi e Spas raggiunge il numero di 12 seggi. Il materiale di voto proveniente dal Kosovo è stato fatto recapitare nella città di Vranje, nel sud della Serbia, un'ora e mezza dopo la mezzanotte accompagnato da personale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e dai membri delle commissioni elettorali. (Seb)