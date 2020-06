Serbia: Commissione elettorale, spoglio effettuato su oltre il 64 per cento delle schede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale della Serbia (Rik) ha effettuato lo spoglio sul 64,07 per cento dei voti espressi in oltre 70 seggi nell'ambito delle elezioni avvenute ieri nel paese. Secondo i dati raccolti finora, il Partito progressista serbo (Sns) ha raccolto il 61,59 per cento dei consensi. Seguono il partito socialista serbo (Sps) di Ivica Dacic con il 10,37 per cento e Spas di Aleksandar Sapic con il 3,64 per cento delle preferenze. I tre partiti sono le uniche forze politiche che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento. Secondo le proiezioni preliminari, i progressisti di Aleksandar Vucic ottengono 191 seggi in parlamento, i socialisti ottengono 32 seggi e Spas ne ottiene 11. Secondo i termini di legge anche le minoranze avranno dei seggi in parlamento, ed in particolare l'Alleanza degli ungheresi di Vojvodina avrà 10 seggi, mentre Lista Muamer Zukorlic, Sda Sangiaccato e Alternativa democratica albanese avranno ciascuno 2 seggi. Secondo le proiezioni dell'organizzazione Crta, l'affluenza media in Serbia è compresa fra il 48 e il 49 per cento. Secondo quanto dichiarato oggi dal direttore dell'Ufficio governativo per il Kosovo, Marko Djuric, l'affluenza alle urne dei votanti fra i cittadini serbi in Kosovo è stata "vicina al 60 per cento", mentre l'Sns ha ottenuto l'86 per cento dei voti complessivi. Al secondo posto compare, sempre secondo quanto comunicato da Djuric, il Partito socialista con il 7,8 per cento. Tutte le altre liste messe insieme hanno ottenuto il 5,83 delle preferenze. (Seb)