Difesa: Kosovo, l'ambasciatore Orlando in visita al contingente nazionale di Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Kosovo Nicola Orlando ha visitato i militari italiani del Regional Command West (RC-W) di Kfor di stanza nella base di “Villaggio Italia” a Peje/Pec. In precedenza l’ambasciatore, come riferisce una nota, assieme al colonnello Natale Gatti, comandante del contingente italiano e di RC-W, è stato accolto dal sindaco di Peje/Pec, municipalità sul cui territorio vi è la base italiana e con cui esiste uno stretto rapporto di collaborazione. In tale ambito, i militari italiani hanno, tra l’altro, recentemente consegnato dispositivi di protezione individuale alle autorità locali per sostenere la risposta al Covid-19. La visita è proseguita all’interno della base, dove l’Ambasciatore Orlando ha reso innanzitutto onore alla bandiera di guerra del 17mo reggimento artiglieria controaerei“Sforzesca” dell’Esercito, il quale guida il Comando della Regione Occidentale di Kfor e conta su circa 350 uomini e donne delle Forze Armate che operano principalmente nell’ovest del Kosovo. (segue) (Com)