Difesa: Kosovo, l'ambasciatore Orlando in visita al contingente nazionale di Kfor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colonnello Gatti ha successivamente fornito un aggiornamento sulle operazioni in corso, per contribuire alla sicurezza e alla libertà di movimento nell’area di responsabilità e sui compiti del contingente nazionale inquadrato nella missione della Nato cui partecipano 3.500 militari di 27 Paesi al comando del generale di divisione Michele Risi. La giornata si è conclusa con la visita al monastero ortodosso di Decane, patrimonio dell’Unesco e unico sito religioso in Kosovo sorvegliato da Kfor. Nella circostanza, l’Ambasciatore Orlando ha incontrato i militari italiani in servizio presso il monastero, ai quali ha espresso il proprio apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto anche durante l’emergenza Covid-19 da parte del contingente nazionale, che dal 1999 opera in seno alla Nato in Kosovo, sulla base del mandato della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e che svolge un ruolo fondamentale per la stabilità dell'intera regione. (Com)