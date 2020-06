© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: leader invitati a Bruxelles il 25 giugno per incontro dalla Commissione Ue - Il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e la premier serba, Ana Brnabic, sono stati invitati dalla Commissione europea per un incontro a Bruxelles il 25 giugno. Lo riferisce il quotidiano kosovaro “Koha”, citando fonti diplomatiche nella capitale belga. Lo stesso Hoti ha confermato la sua presenza a Bruxelles seppur per degli incontri istituzionali con i vertici dell’Unione europea: la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il commissario Ue per l’Allargamento, Oliver Varhelyi, e il presidente della commissione Esteri del Parlamento europeo, David McAllister. “Discuteremo sui passi che abbiamo intrapreso nella lotta contro Covid-19, sul sostegno della Commissione alla ripresa economica, nonché sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo, un processo che non si è bloccato a causa del nostro mancato rispetto degli standard", ha scritto Hoti su Facebook. (segue) (Res)