Balcani: Di Maio, Italia e Slovenia proseguiranno coordinamento su allargamento Ue

- L’Italia e la Slovenia continueremo a collaborare sul tema dell’allargamento dell’Ue nei Balcani occidentali e anche sul dialogo fra Pristina e Belgrado. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante le dichiarazioni tenute al termine dell’incontro con l’omologo sloveno Anze Logar alla Farnesina. “Il dialogo facilitato dall’Ue è l’unico quadro istituzionale in cui entrambe le parti (Serbia e Kosovo) possano raggiungere un accordo onnicomprensivo. Sosteniamo gli sforzi di Lajcak (Miroslav, l'inviato speciale Ue per il dialogo Pristina-Belgrado) consapevoli che i suoi sforzi hanno bisogno anche dello sforzo di Washington per avere successo”, ha detto Di Maio. “Appoggiamo inoltre, rispetto al processo di allargamento, l’intenzione da parte slovena di dare massima priorità a questo tema durante la presidenza di turno nel secondo semestre del 2021”, ha detto il titolare della Farnesina. (Res)