Kosovo-Serbia: Stoltenberg, Usa e Ue sapranno coordinare i loro sforzi

- Gli Stati Uniti e l'Unione europea sapranno coordinare i loro sforzi riguardo il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel suo intervento al Forum di Bruxelles 2020. Ricordando l'importanza della presenza Nato in Kosovo attraverso la missione Kfor, Stoltenberg ha osservato che anche la Serbia è un partner dell'Alleanza atlantica. "E la Nato ha una storia nei Balcani, aiutando a cessare le due guerre in Bosnia Erzegovina e Kosovo", ha detto Stoltenberg nel suo intervento ieri sera come riportato da una nota stampa. "Diamo il benvenuto ad ogni sforzo per cercare di avvicinare Pristina e Belgrado. Sono assolutamente certo che Ue e Usa saranno in grado di coordinare i loro sforzi", ha dichiarato il segretario generale Nato, rispondendo ad una domanda sull'iniziativa dell'amministrazione presidenziale Usa per un incontro tra i leader di Serbia e Kosovo il 27 giugno alla Casa Bianca. "Alla fine non è dall'esterno che deve essere dettato l'esito. Alla fine spetta alle parti, Pristina e Belgrado, definire l'esito", ha chiarito.(Res)