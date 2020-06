Senato: Aula approva costituzione in giudizio in conflitto attribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula di palazzo Madama ha deliberato la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione. I voti favorevoli sono stati 137, quelli contrari 84. Un senatore si è astenuto. Il relatore Maurizio Gasparri (FI) ha ricordato che il conflitto di attribuzione, ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale, è stato sollevato dal tribunale di Verona rispetto alla decisione dell'Assemblea, nella seduta del 9 gennaio 2019, di dichiarare insindacabili le opinioni rese dall'allora senatrice Anna Cinzia Bonfrisco. Il relatore ha ricordato la prova dell'insussistenza del reato di cui era accusata la senatrice, l'insindacabilità dell'attività emendativa, il dovere di difendere l'istituzione parlamentare. Il caso si riferisce a un emendamento che era stato presentato da Bonfrisco e che, secondo l'accusa, sarebbe stato il corrispettivo del pagamento di un soggiornoda parte di una ditta. Nella seduta dell'11 giugno 2020 la Giunta delle elezioni e delle immunità ha espresso a maggioranza parere favorevole alla costituzione in giudizio per resistere nel conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale. Nella discussione si sono dichiarati favorevoli alla costituzione in giudizio i senatori Cucca (Iv), Balboni (Fd’I), Anna Rossomando (Pd), Urraro (Lega). Di diverso avviso i senatori Grasso (Misto-Leu) ed Elvira Lucia Evangelista (M5s).(Rin)