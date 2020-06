Regno Unito-Usa: ministro britannico Truss non commenta su questione importazione pollo clorinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Commercio internazionale britannico Liz Truss si è rifiutato di rivelare i dettagli di una proposta d'accordo che permetterebbe l'importazione del pollo clorinato dagli Stati Uniti nel paese. Lo riferisce il quotidiano britannico "Independent". Durante i negoziati per l'accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti è emersa la possibilità di un programma di "dazi doppi", che permetterebbe di importare prodotti statunitensi che non rispettano gli attuali standard alimentari britannici, ma con dazi più alti. Tuttavia, interrogata da una commissione di deputati sulla questione, Truss si è rifiutata di discuterne. "Non entrerò nei dettagli della nostra strategia di negoziazione con questa commissione, in quanto sospetto che i nostri omologhi dall'altra parte dell'Atlantico potrebbero tener conto dei miei commenti", ha affermato il ministro per il Commercio. Truss ha tuttavia insistito che è pronta ad abbandonare le discussioni con gli Usa se le sue "linee rosse" venissero oltrepassate. "Porterò a casa un risultato con gli Stati Uniti solo se soddisfa i nostri interessi e protegge le nostre linee rosse. Non c'è modo in cui io possa essere forzata ad arrivare ad un accordo", ha affermato il ministro britannico. (Rel)