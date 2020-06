Imprese: sindacati su Italtel, salvaguardare integrità del Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto l'incontro tra il ministero dello Sviluppo economico, le direzioni di Italtel ed Exprivia, Fim, Fiom, Uilm nazionali e territoriali e il coordinamento nazionale delle Rsu Italtel. Stando al relativo comunicato stampa, all’incontro hanno preso parte anche Mirella Liuzzi, sottosegretario allo Sviluppo economico, e rappresentanti di Sace e delle Regioni Lombardia, Lazio e Sicilia. All'ordine del giorno la difficile situazione nella quale si è venuta a trovare Italtel, che ad aprile ha depositato al tribunale di Milano domanda prenotativa ai sensi della legge fallimentare: il tribunale ha fissato in 120 giorni (a decorrere dall'11 maggio) il termine per la presentazione della domanda definitiva di concordato o per quella di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti. Durante l’incontro, prosegue la nota, l'azienda ha comunicato che nei giorni scorsi una società del gruppo finanziario Pillarstone ha acquistato la quota di debito di Italtel da Unicredit. (segue) (Com)