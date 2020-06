Imprese: sindacati su Italtel, salvaguardare integrità del Gruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo espresso al ministero le fortissime preoccupazione sul futuro di un’azienda che rappresenta un pezzo di storia delle telecomunicazioni di questo paese: Italtel è oggi in grande difficoltà, insieme ad altre aziende del settore, a causa della riduzione del volume delle commesse Tim rispetto al 2018 e un rallentamento delle attività che svolgono per Open Fiber, che hanno prodotto una drastica diminuzione del fatturato nel 2019”, hanno dichiarato Marco Giglio, Roberta Turi e Michele Paliani, coordinatori nazionali Fim, Fiom e Uilm di Italtel. Il paese, hanno aggiunto, ha bisogno di una strategia pubblica per le telecomunicazioni che consenta di portare la banda ultralarga e connessioni veloci alla pubblica amministrazione, alle imprese e ai cittadini, ma che permetta al contempo la tenuta occupazionale delle aziende cui vengono affidati i compiti di progettazione e costruzione delle reti, dei prodotti e dei servizi per le tlc. “È paradossale che mentre si parla della necessità di una rete di telecomunicazioni a larga banda si debbano gestire continue ristrutturazioni nelle aziende che operano in questo comparto: Italtel è un'azienda strategica, le cui lavoratrici e lavoratori hanno competenze da non disperdere”, continuano i coordinatori. Per questo, concludono, abbiamo chiesto al Mise di determinare un forte intervento pubblico, anche attraverso Cassa depositi e prestiti, per salvaguardare e rilanciare l'azienda nella sua integrità e scongiurare spezzatini che avrebbero ripercussioni estremamente negative sui lavoratori. (Com)